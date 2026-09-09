В Ростехе рассказали о новинке, представленной на оборонной выставке в Египте В Ростехе раскрыли детали новой системы поражения воздушных целей ТКБ-1167

Москва9 сен Вести.Новейшая российская система поражения воздушных целей ТКБ-1167, представленная на международном авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте, предназначена для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами в ближней зоне и охраны особо важных объектов инфраструктуры. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал представитель холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех".

По его словам, система использует боеприпасы калибра 7,62 мм и очень проста в эксплуатации – ей может управлять практически любой военный, прошедший короткое обучение.

Система поражения воздушных целей ТКБ-1167 создана для того, чтобы наиболее эффективно по критерию эффективность-стоимость бороться с беспилотными летательными аппаратами в ближней зоне. Система может охранять такие особо важные объекты, как заводы, нефтеперерабатывающие предприятия отметил он

По словам эксперта, поиск цели производится в автоматическом режиме с помощью локатора, находящегося на пункте управления. При необходимости оператор может осуществить обзор воздушного пространства без помощи радиолокационной системы, используя лишь джойстик. В случае обнаружения цели производится ее сопровождение, и если принимается решение уничтожить объект, начинается обстрел.