ОАК передала в войска истребители Су-57 в новом техническом облике ОАК передала войскам партию истребителей Су-57 в новом техническом облике

Москва24 сен Вести.Воздушно-космические силы (ВКС) России получили партию новых многофункциональных истребителей Су-57 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования говорится в сообщении

В госкорпорации отметили, что выпускаемые сегодня истребители прошли огромную эволюцию и серьезно отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Су-57 развивается и модернизируется, в том числе с учетом опыта его применения в боях.

Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. отметил летчик Су-57 ВКС РФ, слова которого привели в Ростехе

Ранее сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57Э продемонстрировал исключительную дальность полета, совершив перелет на авиасалон El Alamein International Airshow в Египте.