Москва24 сенВести.Воздушно-космические силы (ВКС) России получили партию новых многофункциональных истребителей Су-57 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базированияговорится в сообщении
В госкорпорации отметили, что выпускаемые сегодня истребители прошли огромную эволюцию и серьезно отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Су-57 развивается и модернизируется, в том числе с учетом опыта его применения в боях.
Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов.отметил летчик Су-57 ВКС РФ, слова которого привели в Ростехе
Ранее сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57Э продемонстрировал исключительную дальность полета, совершив перелет на авиасалон El Alamein International Airshow в Египте.