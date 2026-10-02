МО РФ об учениях "Центр-2026": пусть недруги знают, что им всегда ответят

МО РФ прокомментировали учения "Центр-2026" фразой, адресованной недругам МО РФ об учениях "Центр-2026": пусть недруги знают, что им всегда ответят

Москва2 окт Вести.В Министерстве обороны РФ прокомментировали масштабные стратегические учения "Центр-2026" фразой, адресованной недругам России.

Пусть недруги знают, что им всегда ответят написало ведомство в своем канале в MAX

До этого в ведомство распространило кадры подготовки морских, сухопутных и воздушных войск в рамках учений. По словам МО РФ, все подразделения успешно справились с задачами, показав высокую слаженность и готовность к защите рубежей.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в ходе основного этапа учений "Центр-2026" российский новейший лазерный комплекс "Заря" успешно уничтожил воздушные цели.