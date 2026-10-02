Москва2 октВести.В Министерстве обороны РФ прокомментировали масштабные стратегические учения "Центр-2026" фразой, адресованной недругам России.
Пусть недруги знают, что им всегда ответятнаписало ведомство в своем канале в MAX
До этого в ведомство распространило кадры подготовки морских, сухопутных и воздушных войск в рамках учений. По словам МО РФ, все подразделения успешно справились с задачами, показав высокую слаженность и готовность к защите рубежей.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в ходе основного этапа учений "Центр-2026" российский новейший лазерный комплекс "Заря" успешно уничтожил воздушные цели.