Боевой лазер против беспилотников испытали под Санкт-Петербургом

В Ленобласти испытали боевой лазер против беспилотников Боевой лазер против беспилотников испытали под Санкт-Петербургом

Москва28 сен Вести.В Ленинградской области прошли испытания новейшего боевого лазера, поражающего беспилотники, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росгвардии в MAX.

Мобильную установку разместили на базе внедорожного автомобиля и испытали в условиях, приближенных к боевым.

Росгвардейцы проверяли тактико-технические характеристики и боевые возможности лазера по уничтожению беспилотных летательных аппаратов разных моделей при их маневрировании на различной удаленности, скорости и высоте сказано в сообщении

Содействие в испытаниях оказали Военнослужащие службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии