Москва28 сенВести.В Ленинградской области прошли испытания новейшего боевого лазера, поражающего беспилотники, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росгвардии в MAX.
Мобильную установку разместили на базе внедорожного автомобиля и испытали в условиях, приближенных к боевым.
Росгвардейцы проверяли тактико-технические характеристики и боевые возможности лазера по уничтожению беспилотных летательных аппаратов разных моделей при их маневрировании на различной удаленности, скорости и высотесказано в сообщении
Содействие в испытаниях оказали Военнослужащие службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии