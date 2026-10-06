Москва6 окт Вести.Партию снайперских винтовок Драгунова (СВД) отгрузил одной из российских силовых структур концерн "Калашников". Эта поставка закрыла обязательства концерна по контракту 2026 года перед заказчиком. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении подчеркивается, что СВД – проверенное временем изделие, которое не теряет актуальности, остается востребованным в российских силовых структурах. Снайперские винтовки Драгунова помогают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Концерн "Калашников" отгрузил партию 7,62 мм снайперских винтовок Драгунова (СВД) в адрес заказчика из силовых структур Российской Федерации разместил концерн сообщение в своем Telegram-канале

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) используется для поражения живой силы и небронированных целей противника на дальностях до 800 метров. Ее серийный выпуск стартовал в 1963 году. Сильными сторонами СВД производитель считает полуавтоматичность, легкость и компактность конструкции, а также хорошую кучность стрельбы и высокую точность. Снайперская винтовка имеет надежную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и газовым регулятором.

Стрелять из винтовки можно любыми типами патронов 7,62×54R, но для большей кучности все же рекомендуется использовать снайперские боеприпасы.

СВД пользуется спросом и у иностранных заказчиков.

Ранее "Калашников" выполнил обязательства 2026 года по поставке в войска снайперской винтовки СВДС и по производству апробированных на СВО тактических опор. Опорная тренога служит для установки на нее одного или двух пулеметов Калашникова (ПКМ, ПКТ), пулеметов Дегтярева (ДПМ) или автоматов АК. Все оружие рассчитано на использование патроном калибра 7,62 миллиметра и поражение БПЛА на дистанции до 300 метров или живой силы противника на расстоянии до 1000 метров.

Тактические опоры - одно из решений для средств противодействия БПЛА, наряду с недавно представленными автоматизированным комплексом "Калитка-КА" и комплексом ПВО "Зверобой".