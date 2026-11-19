Ростех: в войска направлены снаряды "Краснополь-М2" и комплексы "Планшет" Ростех: в войска поступили снаряды "Краснополь-М2" и комплексы "Планшет"

Москва19 ноя Вести.Очередная партия управляемых снарядов "Краснополь-М2", позволяющих с дистанции в десятки километров попасть в малоразмерную цель, направлена холдингом "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех заказчику, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех поставил заказчику очередную партию. Также компания завершает поставки по годовому контракту современных комплексов средств автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР" на бронешасси и носимого варианта – "Планшет-А". Они, в частности, позволяют организовать максимально эффективное ведение огня по целям с применением "Краснополей сообщили в пресс-службе

В ведомстве отметили, что кроме комплексов, предприятия холдинга ведут к завершению исполнение контрактных обязательств по поставкам приводов наведения для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и самоходных артиллерийских установок (САУ).

"Краснополь-М2" – высокоточный снаряд, способный поражать небольшие и подвижные цели, в том числе бронетехнику. С помощью этих управляемых снарядов с начала СВО поражены тысячи единиц техники ВСУ. Он может поразить самоходные артиллерийские установки, танки, БМП и другие цели. Кроме того, "Краснополи" эффективно уничтожают огневые точки, укрепления, командные пункты, пункты управления беспилотниками, мосты, переправы и т. д.

Как пояснили в Ростехе, переданные заказчику комплексы линейки "Планшет" автоматизируют управление огнем буксируемой и самоходной артиллерии, минометных подразделений и реактивных систем залпового огня. При этом комплексы получают разведданные, изучают информацию и выполняют необходимые расчеты. Их работа значительно сокращает время между нахождением целей и началом работы артиллерии по ним.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация "Ростех" в рамках гособоронзаказа изготовила и передала Министерству обороны России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщила пресс-служба компании.