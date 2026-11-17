Москва17 ноя Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) государственной корпорации "Ростех" в рамках гособоронзаказа изготовила и передала Министерству обороны России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

По ее информации, истребители прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний.

Этот самолет сочетает в себе возможности истребителя и бомбардировщика и может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, в том числе в сложных метеоусловиях и при активном противодействии ПВО подчеркнул командир экипажа Су-34 Воздушно-космических сил России

В Ростехе отметили, что Су-34 на практике подтвердили высокую ударную мощь, а также серьезную дальность полета и надежность.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в свою очередь указал, что эти самолеты являются лучшими в своем классе.