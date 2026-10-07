МО РФ: экипаж Су-34 поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне "Центра"

Российский Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ, сообщили в МО РФ МО РФ: экипаж Су-34 поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне "Центра"

Москва7 окт Вести.Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России поразил личный состав и замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Центральной группировки войск. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар по заданным координатам был нанесен с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и замаскированному опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр" говорится в сообщении ведомства

После выполнения задачи разведка подтвердила уничтожение цели, а экипаж Су-34 вернулся на аэродром базирования.

Ранее в российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ нанесли удар по стоянке грузового транспорта. Там находились автомобили, задействованные в доставке военных грузов для нужд ВСУ.