Москва6 октВести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по стоянке грузового транспорта в районе населенного пункта Маяки Одесской области. Целью атаки стали автомобили, задействованные в доставке военных грузов для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, российские силы нанесли удары по танкеру, перевозившему горюче-смазочные материалы для ВСУ.
На стоянке техники в районе н. п. Маяки поражены грузовые автомобили, доставившие на Украину военные грузыговорится в заявлении ведомства
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения российскими военными населенного пункта Голубково в Запорожской области.