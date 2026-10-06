Минобороны: в Маяках поражены грузовые автомобили, доставлявшие припасы для ВСУ

ВС РФ поразили грузовые автомобили ВСУ в районе населенного пункта Маяки Минобороны: в Маяках поражены грузовые автомобили, доставлявшие припасы для ВСУ

Москва6 окт Вести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по стоянке грузового транспорта в районе населенного пункта Маяки Одесской области. Целью атаки стали автомобили, задействованные в доставке военных грузов для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские силы нанесли удары по танкеру, перевозившему горюче-смазочные материалы для ВСУ.

На стоянке техники в районе н. п. Маяки поражены грузовые автомобили, доставившие на Украину военные грузы говорится в заявлении ведомства

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения российскими военными населенного пункта Голубково в Запорожской области.