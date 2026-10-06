МО РФ: российские военные поразили танкер с ГСМ для ВСУ в порту Южный

Армия России поразила танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ МО РФ: российские военные поразили танкер с ГСМ для ВСУ в порту Южный

Москва6 окт Вести.Вооруженные силы России поразили в украинском порту Южный танкер с горюче-смазочными материалами (ГСМ), сообщило Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что эти ГСМ предназначались для нужд Вооруженных сил Украины.

В результате ударов в порту Южный поражено морское судно типа "танкер", доставлявшее горюче-смазочные материалы говорится в сообщении

Ранее ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичевке Одесской области. Также в порту Черноморск было поражено морское судно, доставлявшее грузы двойного назначения для Вооруженных сил Украины.