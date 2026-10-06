Москва6 октВести.Вооруженные силы России поразили в украинском порту Южный танкер с горюче-смазочными материалами (ГСМ), сообщило Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что эти ГСМ предназначались для нужд Вооруженных сил Украины.
В результате ударов в порту Южный поражено морское судно типа "танкер", доставлявшее горюче-смазочные материалыговорится в сообщении
Ранее ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичевке Одесской области. Также в порту Черноморск было поражено морское судно, доставлявшее грузы двойного назначения для Вооруженных сил Украины.