Москва19 сенВести.Российские войска днем в субботу, 19 сентября, поразили в порту Черноморск танкер, доставивший горюче-смазочные материалы (ГСМ) для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что ВС РФ продолжают бить беспилотниками по портам и морским судам с грузами для ВСУ.
В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа "танкер"сказано в сообщении
По данным военного ведомства, судно доставило горюче-смазочные материалы для украинской армии.
Ранее российские военные поразили два сухогруза и танкер в портах Украины и в море.