Российские военные ударили по танкеру с горючим в украинском Черноморске Минобороны: российские войска поразили танкер в порту Черноморска

Москва19 сен Вести.Российские войска днем в субботу, 19 сентября, поразили в порту Черноморск танкер, доставивший горюче-смазочные материалы (ГСМ) для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что ВС РФ продолжают бить беспилотниками по портам и морским судам с грузами для ВСУ.

В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа "танкер" сказано в сообщении

По данным военного ведомства, судно доставило горюче-смазочные материалы для украинской армии.

Ранее российские военные поразили два сухогруза и танкер в портах Украины и в море.