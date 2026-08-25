Минобороны: ВС РФ ударили по двум судам с вооружением для ВСУ в Черном море

Российские войска нанесли удар по двум судам с вооружением для ВСУ в Черном море Минобороны: ВС РФ ударили по двум судам с вооружением для ВСУ в Черном море

Москва25 авг Вести.Вооруженные силы России ударили "Геранями" по танкеру и сухогрузу, использовавшимся в целях ВСУ, в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что удар был нанесен с целью снизить возможности по транспортировке вооружения и военной техники для украинской армии. В результате действий ВС РФ на судах возник пожар.

Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань – 4 Сикер" по судну типа "танкер" в порту "Южный" в Одесской области и судну типа "сухогруз" в порту Одесса говорится в сообщении

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что российские военные поразили судно с грузом для ВСУ в порту Южный.