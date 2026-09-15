Минобороны: ВС РФ поразили паром с грузами ВСУ в Черноморске и танкер в Измаиле

Российские военные поразили суда с грузами для ВСУ в Черноморске и Измаиле Минобороны: ВС РФ поразили паром с грузами ВСУ в Черноморске и танкер в Измаиле

Москва15 сен Вести.Российские военные нанесли удары по судам, перевозившим грузы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в портах Черноморска и Измаила. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Цели были атакованы беспилотными летательными аппаратами.

[В результате ударов поражены:] в порту "Черноморск" морской паром типа "РО-РО", доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ; в порту "Измаил" морское судно типа "танкер", доставившее горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ говорится в сообщении

Ранее в ведомстве отчитались об уничтожении железнодорожного состава в порту Южный в момент погрузки на него имущества ВСУ.