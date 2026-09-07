Москва7 сенВести.Вооруженные силы России нанесли поражение морскому судну "Мавка" с военно-техническим имуществом в украинском порту Черноморск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины.
Вечером 6 сентября ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Черноморск поражено морское судно "Мавка" типа "сухогруз" с военно-техническим имуществомговорится в сообщении
Кроме того, сегодня утром ВС РФ поразили в акватории Черного моря патрульный катер, используемый для проводки судов с грузами военного назначения.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что армия России ударила беспилотниками "Герань" по предприятию в Днепропетровске, где производились дроны для украинских войск.