ВС РФ поразили судно "Мавка" с военно-техническим имуществом в порту Черноморск

В украинском порту Черноморск поражено судно с военно-техническим имуществом ВС РФ поразили судно "Мавка" с военно-техническим имуществом в порту Черноморск

Москва7 сен Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение морскому судну "Мавка" с военно-техническим имуществом в украинском порту Черноморск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины.

Вечером 6 сентября ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Черноморск поражено морское судно "Мавка" типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом говорится в сообщении

Кроме того, сегодня утром ВС РФ поразили в акватории Черного моря патрульный катер, используемый для проводки судов с грузами военного назначения.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что армия России ударила беспилотниками "Герань" по предприятию в Днепропетровске, где производились дроны для украинских войск.