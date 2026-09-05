Москва5 сенВести.Российские войска нанесли удар беспилотниками "Герань" по предприятию в Днепропетровске, где производились дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
Ведомство опубликовало соответствующие кадры удара.
В результате серии ударов расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" завод по производству БПЛА противника был пораженговорится в сообщении МО
В министерстве уточнили, что на территории промышленного объекта зафиксировали крупное возгорание.
Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар беспилотниками большой дальности по предприятию "Блэк Аммо" в Борисполе Киевской области.