Минобороны: ВС РФ поразили завод по производству БПЛА в Днепропетровске

Российская армия поразила завод по производству беспилотников в Днепропетровске Минобороны: ВС РФ поразили завод по производству БПЛА в Днепропетровске

Москва5 сен Вести.Российские войска нанесли удар беспилотниками "Герань" по предприятию в Днепропетровске, где производились дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство опубликовало соответствующие кадры удара.

В результате серии ударов расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" завод по производству БПЛА противника был поражен говорится в сообщении МО

В министерстве уточнили, что на территории промышленного объекта зафиксировали крупное возгорание.

Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар беспилотниками большой дальности по предприятию "Блэк Аммо" в Борисполе Киевской области.