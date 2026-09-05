Минобороны: ВС РФ нанесли удар по предприятию "Блэк аммо" в Борисполе

ВС РФ поразили предприятие по производству боеприпасов в Борисполе Минобороны: ВС РФ нанесли удар по предприятию "Блэк аммо" в Борисполе

Москва5 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по предприятию "Блэк аммо" в Борисполе Киевской области, сообщили в Минобороны России.

Предприятие производило и поставляло боеприпасы силовым структурам Украины. Удар нанесен беспилотниками большой дальности.

В населенном пункте Борисполь Киевской области поражено промышленное предприятие ООО "Блэк аммо", специализирующееся на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины говорится в сообщении оборонного ведомства

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Борисполе.

Ранее, 1 сентября, российские войска поразили нефтебазу в Борисполе в результате удара, нанесенного высокоточным оружием и беспилотниками.