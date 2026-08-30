Москва30 авг Вести.Российские военнослужащие в ночь на воскресенье продолжили наносить удары по объектам военной промышленности в Киеве. Об этом сообщило Минобороны России.

Ночью ВС РФ ударили по комбинату асбестоцементных изделий.

Российские военнослужащие установили, что склады предприятия использовались для хранения взрывчатых веществ. Взрывчатка принадлежала научно-технической и инженерной компании ООО "Умные боеприпасы", которая производит для ВСУ беспилотники и боеприпасы к ним.

В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ приступили к подготовке массированных ударов по украинских энергообъектам. Удары будут наноситься в рамках ответа на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории России.

Ранее украинские СМИ сообщили о пожаре в Киеве. Отмечалось, что огромный столб дыма наблюдали в Голосеевском районе, где загорелось нежилое здание - склад с военной продукцией.