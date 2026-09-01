Минобороны РФ сообщило о поражении нефтебазы в Борисполе под Киевом

ВС РФ поразили нефтебазу в Борисполе Киевской области Минобороны РФ сообщило о поражении нефтебазы в Борисполе под Киевом

Москва1 сен Вести.Российские Вооруженные силы поразили нефтебазу в населенном пункте Борисполь в Киевской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что нефтебаза обеспечивала Вооруженные силы Украины (ВСУ) горюче-смазочными материалами.

Поражены в Киевской области: нефтебаза в населенном пункте Борисполь отмечается в сообщении

В военном ведомстве уточнили, что удар нанесен высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 сентября российские военнослужащие поразили топливно-энергетические объекты в Киеве и области.