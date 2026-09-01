Москва1 сенВести.Российские Вооруженные силы поразили нефтебазу в населенном пункте Борисполь в Киевской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что нефтебаза обеспечивала Вооруженные силы Украины (ВСУ) горюче-смазочными материалами.
Поражены в Киевской области: нефтебаза в населенном пункте Бориспольотмечается в сообщении
В военном ведомстве уточнили, что удар нанесен высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 сентября российские военнослужащие поразили топливно-энергетические объекты в Киеве и области.