Москва6 октВести.Вооруженные силы России нанесли поражение складу ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, минувшей ночью российские войска продолжили с применением беспилотных летательных аппаратов наносить удары по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, которые используются в интересах украинской армии.
В результате удара в Одесской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевкаговорится в публикации
Кроме того, в порту Черноморск ВС РФ поразили морское судно, доставившее грузы двойного назначения для Вооруженных сил Украины.
Также в порту Измаил армия России ударила по объектам причальной инфраструктуры, которая используется для разгрузки и хранения военных грузов.