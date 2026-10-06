ВС РФ ночью поразили ряд целей в Одесской области МО: ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области

Москва6 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение складу ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, минувшей ночью российские войска продолжили с применением беспилотных летательных аппаратов наносить удары по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, которые используются в интересах украинской армии.

В результате удара в Одесской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка говорится в публикации

Кроме того, в порту Черноморск ВС РФ поразили морское судно, доставившее грузы двойного назначения для Вооруженных сил Украины.

Также в порту Измаил армия России ударила по объектам причальной инфраструктуры, которая используется для разгрузки и хранения военных грузов.