Москва7 октВести.Российские военные в результате нанесенного в ночь на 7 октября массированного удара поразили в Одесской области портовую и судоремонтную инфраструктуру, а также суда, использовавшиеся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в МО РФ.
Там уточнили, что массированный удар был нанесен с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников.
Поражены... объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морские суда, задействованные в интересах ВСУговорится в сообщении
Кроме того, ВС РФ ночью поразили предприятия украинского ОПК, задействованные в производстве ракет "Фламинго" и БПЛА большой и средней дальности.