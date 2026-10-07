МО РФ: в Одесской области ночью поражены задействованные в интересах ВСУ порты

ВС РФ ночью поразили в Одесской области порты, использовавшиеся в интересах ВСУ МО РФ: в Одесской области ночью поражены задействованные в интересах ВСУ порты

Москва7 окт Вести.Российские военные в результате нанесенного в ночь на 7 октября массированного удара поразили в Одесской области портовую и судоремонтную инфраструктуру, а также суда, использовавшиеся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в МО РФ.

Там уточнили, что массированный удар был нанесен с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников.

Поражены... объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морские суда, задействованные в интересах ВСУ говорится в сообщении

Кроме того, ВС РФ ночью поразили предприятия украинского ОПК, задействованные в производстве ракет "Фламинго" и БПЛА большой и средней дальности.