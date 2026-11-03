МО РФ: в порту Килия поражена инфраструктура, используемая в интересах ВСУ

ВС РФ поразили инфраструктуру порта Килия в Одесской области МО РФ: в порту Килия поражена инфраструктура, используемая в интересах ВСУ

Москва3 ноя Вести.Российская армия в ходе ночного удара поразила в порту Килия Одесской области инфраструктуру, которая была задействована в интересах украинских вооруженных сил, информировали в МО РФ.

Там отметили, что в ночь на вторник ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и ударными БПЛА по украинским объектам, используемым для нужд ВСУ.

В Одесской области поражены: в порту Килия портовая инфраструктура, задействованная в интересах украинских вооруженных сил говорится в сообщении

Кроме того, военные РФ поразили два сухогруза с военным имуществом и грузами военного назначения для ВСУ в порту Южный и акватории Черного моря.