МО РФ сообщило об ударах по зданиям ВМС и госпогранслужбы Украины в порту Килия

ВС РФ поразили штаб военно-морской базы и пункт погранслужбы на Украине МО РФ сообщило об ударах по зданиям ВМС и госпогранслужбы Украины в порту Килия

Москва27 сен Вести.Российская армия нанесла удары по военным объектам в порту Килия и морским судам, которые действовали в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

В ночь на воскресенье ВС РФ ударила по ряду объектов в порту Килия. Среди пораженных целей - военно-морская база "Восток" военно-морских сил Украины, пункт базирования государственной пограничной службы Украины, а также объекты причальной инфраструктуры.

Российские военнослужащие также уничтожили четыре хранилища с военным имуществом ВСУ.

Кроме того, на переходе морем был поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения, предназначавшиеся украинским боевикам.

Ранее сообщалось, что как минимум четыре украинских телеканала потеряли доступ к эфиру после ударов ВС РФ. Российская армия поразила data-центры в Киеве, которые действовали в интересах украинских боевиков.