Москва27 сенВести.Российская армия нанесла удары по военным объектам в порту Килия и морским судам, которые действовали в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
В ночь на воскресенье ВС РФ ударила по ряду объектов в порту Килия. Среди пораженных целей - военно-морская база "Восток" военно-морских сил Украины, пункт базирования государственной пограничной службы Украины, а также объекты причальной инфраструктуры.
Российские военнослужащие также уничтожили четыре хранилища с военным имуществом ВСУ.
Кроме того, на переходе морем был поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения, предназначавшиеся украинским боевикам.
Ранее сообщалось, что как минимум четыре украинских телеканала потеряли доступ к эфиру после ударов ВС РФ. Российская армия поразила data-центры в Киеве, которые действовали в интересах украинских боевиков.