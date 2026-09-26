Четыре украинских телеканала остановили работу после ударов по Киеву

Четыре телеканала Украины перестали выходить в эфир после ударов по Киеву Четыре украинских телеканала остановили работу после ударов по Киеву

Москва26 сен Вести.Минимум четыре телеканала Украины остановили работу после ударов по data-центрам в столице страны, передают украинские СМИ.

Временно остались без сигнала каналы "Мы - Украина+", "Новости.LIVE", "Общественное.Новости", а также канал Министерства обороны Украины "Армия TV".

Ранее сообщалось о проблемах в работе двух украинских телеканалов после взрывов в Киеве.

До этого были поражены data-центры "NewTelco", "Юнайтед ДС" и "Би-мобайл". На фоне их повреждения в Киеве были зафиксированы масштабные перебои с доступом к интернету. Позднее ВС РФ ударили по data-центрам "Киевстар" и "Парковый", а затем по "Датагрупп" в Киеве.

Также был нанесен удар по центру обработки данных "Космонова", который использовался украинскими боевиками для обеспечения своих подразделений мобильным интернетом и спутниковой связью Starlink.

Военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный подчеркивал, что удары РФ по центрам обработки данных на Украине ограничивают возможности Вооруженных сил Украины, поскольку затрагивают их коммуникации и аналитику.