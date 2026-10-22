ВС РФ поразили суда, доставлявшие в порты Одесса и Черноморск грузы для ВСУ

Армия России ударила по двум судам, доставлявшим грузы ВСУ ВС РФ поразили суда, доставлявшие в порты Одесса и Черноморск грузы для ВСУ

Москва22 окт Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение двум судам, доставлявшим в порты Одесса и Черноморск предназначенные для обеспечения украинских боевиков грузы. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, днем российские войска продолжили с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) наносить удары в том числе по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые используются для доставки военных грузов на территорию Украины.

На переходе морем поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие в порты Одесса и Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ в течение минувшей ночи нанесли массированный удар по предприятиям оборонной промышленности Украины, транспортным объектам, расположенным в Киеве, а также портовой инфраструктуре Одесской области.