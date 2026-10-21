ВС РФ поразили судно, доставлявшее в порт Черноморск грузы для обеспечения ВСУ

Армия России ударила по судну, доставлявшему грузы для ВСУ ВС РФ поразили судно, доставлявшее в порт Черноморск грузы для обеспечения ВСУ

Москва21 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение судну, доставлявшему в порт Черноморск предназначенные для обеспечения украинских боевиков грузы. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские войска продолжают наносить удары с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по украинской портовой инфраструктуре, а также морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину.

На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ ударили по электроподстанции ПС-330 "Нивки". По данным ведомства, объект обеспечивает работу военно-промышленных предприятий Украины.