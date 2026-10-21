Москва21 октВести.Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по электроподстанции ПС-330 "Нивки", обеспечивающей работу военно-промышленных предприятий Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что цель была поражена с применением беспилотников.
В результате удара поражена электроподстанции ПС-330 "Нивки" обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров в Киевеговорится в заявлении ведомства
Кроме того, ВС РФ поразили складской комплекс хранения БПЛА в Полтаве и сухогруз ВСУ в Черном море, доставлявший военные грузы в порт "Одесса".
Накануне российская армия поразила места запуска украинских БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.