ВС РФ нанесли удар по электроподстанции ВСУ ПС-330 "Нивки" Минобороны: ВС РФ ударили по электроподстанции ПС-330 "Нивки", питающей ВПК ВСУ

Москва21 окт Вести.Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по электроподстанции ПС-330 "Нивки", обеспечивающей работу военно-промышленных предприятий Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что цель была поражена с применением беспилотников.

В результате удара поражена электроподстанции ПС-330 "Нивки" обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров в Киеве говорится в заявлении ведомства

Кроме того, ВС РФ поразили складской комплекс хранения БПЛА в Полтаве и сухогруз ВСУ в Черном море, доставлявший военные грузы в порт "Одесса".

Накануне российская армия поразила места запуска украинских БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.