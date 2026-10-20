Москва20 окт Вести.Армия России за сутки поразила места запуска украинских БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах отметили в ведомстве

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ освободили Тимошевку Запорожской области.