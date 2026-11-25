Москва25 ноя Вести.Российские войска поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ (Вооруженных сил России. – Прим. ред.) нанесено поражение ... пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149-ти районах говорится в заявлении

В ведомстве добавили, что поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах армии киевского режима, а также места производства и хранения вражеских беспилотников и наземных робототехнических комплексов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 863 дрона в зоне проведения специальной военной операции.