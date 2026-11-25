ВС РФ поразили локомотивы, подстанции и сухогруз с военными грузами на Украине

МО РФ сообщило об ударах по объектам ВПК и транспортной инфраструктуры Украины ВС РФ поразили локомотивы, подстанции и сухогруз с военными грузами на Украине

Москва25 ноя Вести.Российские войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены два железнодорожных локомотива в Днепропетровске, использовавшихся для перевозки вооружения и военной техники.

Кроме того, удары были нанесены по промышленному предприятию в Сновске Черниговской области, где производили комплектующие для беспилотников, а также по электроподстанциям напряжением 330 кВ в городе Запорожье и Зеленодольске Днепропетровской области.

Также поражено морское судно типа "сухогруз" в порту Черноморск, доставившее на Украину грузы военного назначения.

Ранее, 24 ноября, Минобороны сообщало об ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах страны.