МО РФ: четыре локомотива, вовлеченные в доставку ВСУ грузов, поражены на Украине

Армия России поразила четыре локомотива, перевозившие грузы для ВСУ МО РФ: четыре локомотива, вовлеченные в доставку ВСУ грузов, поражены на Украине

Москва20 ноя Вести.Российские военные в ходе ночного массированного удара по украинским военным объектам поразили четыре железнодорожных локомотива, которые были задействованы в доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Массированный удар, как указали там, был осуществлен с помощью высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников. Его целями были украинские военные предприятия, складские терминалы, энергетическая, транспортная и портовая инфраструктура, используемая для нужд ВСУ.

В результате удара поражены... три железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск и один локомотив в районе ж/д станции Коростень Житомирской области, используемые для транспортировки грузовых составов с военными грузами и грузами двойного назначения для ВСУ говорится в сообщении

Ранее министерство информировало, что ночью ВС РФ поразили военные предприятия и склады, вовлеченные в производство и хранение крылатых ракет и БПЛА.