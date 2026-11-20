Москва20 нояВести.Российские военные в ходе ночного массированного удара по украинским военным объектам поразили четыре железнодорожных локомотива, которые были задействованы в доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Массированный удар, как указали там, был осуществлен с помощью высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников. Его целями были украинские военные предприятия, складские терминалы, энергетическая, транспортная и портовая инфраструктура, используемая для нужд ВСУ.
В результате удара поражены... три железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск и один локомотив в районе ж/д станции Коростень Житомирской области, используемые для транспортировки грузовых составов с военными грузами и грузами двойного назначения для ВСУговорится в сообщении
Ранее министерство информировало, что ночью ВС РФ поразили военные предприятия и склады, вовлеченные в производство и хранение крылатых ракет и БПЛА.