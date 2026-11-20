МО РФ сообщило о пораженных ночью военных объектах на Украине ВС РФ ночью поразили склады, где хранились крылатые ракеты для ВСУ

Москва20 ноя Вести.Российская армия ночью поразила на Украине военные предприятия и склады, вовлеченные в производство и хранение крылатых ракет и БПЛА, а также энергетические и транспортные объекты, в том числе в Киеве. Об этом информировало МО РФ.

В результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и складские терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в городе Киеве говорится в сообщении

Кроме того, ВС РФ поразили энергетические и транспортные объекты в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской областях и портовую инфраструктуру в Одесской области.

Ночной удар, как указали в Минобороны, был осуществлен с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников.