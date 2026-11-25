Москва25 ноя Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ поразили электроподстанцию в городе Запорожье, обеспечивавшую работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские войска в ночь на среду, 25 ноября, продолжили нанесение ударов беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате ударов поражены: электроподстанция 330 кВ в городе Запорожье, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины сказано в сообщении ведомства

Также в Минобороны сообщили об ударах по промышленному предприятию в Сновске Черниговской области, где производили комплектующие для беспилотников, по электроподстанции в Зеленодольске Днепропетровской области и двум железнодорожным локомотивам в Днепропетровске, задействованным для перевозки вооружения и военной техники.