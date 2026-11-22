Москва22 нояВести.Российская армия в течение прошедшей ночи нанесла удар по электростанции "Правобережная" в городе Запорожье. Об этом сообщило Минобороны России.
Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУговорится в сообщении ведомства
Электростанция "Правобережная" мощностью 330 киловольт была атакована беспилотниками.
В ведомстве подчеркнули, что объект обеспечивал электроэнергией предприятия военной промышленности на Украине.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры в порту Килия Одесской области и сухогрузу, который перевозил грузы двойного назначения для боевиков ВСУ.
Накануне сообщалось об атаке на электроподстанцию в украинском городе Винница. Энергообъект также обеспечивал работу предприятий ВПК Украины.