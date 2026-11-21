ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в Виннице

В Виннице поражена электроподстанция ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в Виннице

Москва21 ноя Вести.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по электроподстанции в украинском городе Винница, которая обеспечивала электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Ее мощность составляла 110 кВт. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Военные добавили, что объект был поражен беспилотным летательным аппаратом.

Также под удар попал сухогруз в акватории Черного моря, вблизи Одессы. Судно перевозило товары двойного назначения в интересах боевиков киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. Среди целей были подстанции в Сумах и Одесской области.