Подразделения ВС РФ нанесли удары по украинским аэродромам и энергетике

ВС РФ ударили по аэродромам и энергетической инфраструктуре на Украине Подразделения ВС РФ нанесли удары по украинским аэродромам и энергетике

Москва19 ноя Вести.Ракетные войска и артиллерия, беспилотники и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары были осуществлены за минувшие сутки. ВС РФ поразили военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов, а также транспортную и энергетическую инфраструктуру, которая использовалась в интересах боевиков киевского режима.

Нанесено поражение… пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 148-ми районах говорится в сообщении

Уточняется, что общие потери ВСУ за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции составили свыше тысячи боевиков.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по подстанциям в Одесской области и Сумах. Эти объекты использовались для снабжения логистических центров и предприятий оборонного комплекса Украины.