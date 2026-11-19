Москва19 нояВести.Ракетные войска и артиллерия, беспилотники и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Удары были осуществлены за минувшие сутки. ВС РФ поразили военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов, а также транспортную и энергетическую инфраструктуру, которая использовалась в интересах боевиков киевского режима.
Нанесено поражение… пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 148-ми районахговорится в сообщении
Уточняется, что общие потери ВСУ за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции составили свыше тысячи боевиков.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по подстанциям в Одесской области и Сумах. Эти объекты использовались для снабжения логистических центров и предприятий оборонного комплекса Украины.