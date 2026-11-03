МО: ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и местам запуска БПЛА

ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и местам запуска БПЛА МО: ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и местам запуска БПЛА

Москва3 ноя Вести.Российская армия за сутки поразила объекты в украинских портах, а также места запуска беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены с помощью авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов говорится в сводке

Как сообщило министерство, ударам подверглись позиции украинских боевиков в 144 районах.

Минобороны также информировало, что потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили 1105 боевиков.