Москва5 ноя Вести.Российские военные в ходе нанесенных в ночь на четверг ударов по Украине поразили электроподстанцию в Днепропетровской области, информировали в Минобороны РФ.

Как указали в ведомстве, ночные удары ВС РФ по логистическим центрам и морским судам, используемым для нужд ВСУ, были нанесены с использованием беспилотников.

В результате ударов поражены... в Днепропетровской области – электроподстанция (330 кВ) говорится в сообщении

Кроме того, в ночь на четверг ВС РФ поразили логистический терминал "Новая почта" в Харьковской области и сухогруз с военным имуществом в 52 км от Одессы.