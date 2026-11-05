Минобороны: ВС РФ поразили судно в Черном море с военным имуществом для ВСУ

ВС РФ поразили судно в Черном море с военным имуществом для ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили судно в Черном море с военным имуществом для ВСУ

Москва5 ноя Вести.Вооруженные силы РФ в течение ночи поразили сухогруз с военным имуществом, предназначенным для ВСУ, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В акватории Черного моря, в 52 км юго-западнее Одессы, поражено судно типа "сухогруз" с военным имуществом говорится в публикации

Кроме того, российская армия поразила электроподстанцию в Днепропетровской области и логистический терминал "Новая почта" в Харьковской области.

Накануне российские военные также ударили по судну с военными грузами в порту Одессы.