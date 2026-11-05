Москва5 нояВести.Вооруженные силы РФ в течение ночи поразили сухогруз с военным имуществом, предназначенным для ВСУ, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов.
В акватории Черного моря, в 52 км юго-западнее Одессы, поражено судно типа "сухогруз" с военным имуществомговорится в публикации
Кроме того, российская армия поразила электроподстанцию в Днепропетровской области и логистический терминал "Новая почта" в Харьковской области.
Накануне российские военные также ударили по судну с военными грузами в порту Одессы.