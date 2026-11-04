Минобороны РФ: в порту Одессы атаковано судно с грузами для ВСУ

Российские военные ударили по судну с военными грузами в порту Одессы Минобороны РФ: в порту Одессы атаковано судно с грузами для ВСУ

Москва4 ноя Вести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по судну в порту Одессы, которое перевозило грузы военного назначения. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Сегодня днем в результате удара в порту Одесса поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения уточняют в Минобороны

4 ноября российские военные сообщили о ночных ударах по украинским военным судам. В частности, в Черном море в районе Одессы был поражен сухогруз с военным имуществом.

3 ноября в 24 километрах южнее Одессы также было поражено судно с военными грузами и предметами двойного назначения.