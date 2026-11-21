Москва21 ноя Вести.Российские военные поразили Криворожскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов поражены: Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины говорится в сообщении ведомства

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по электроподстанции мощностью 110 кВ в населенном пункте Сарны Ровенской области, задействованной в подаче электроэнергии предприятиям украинской военной промышленности.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия нанесла удар по сухогрузу, который перевозил грузы двойного назначения в Черном море.