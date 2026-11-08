Москва8 нояВести.Российские военнослужащие нанесли удар по электроподстанции "Каменская", которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен беспилотниками.

В результате ударов поражены: электроподстанция 330 кВ "Каменская"

отмечается в сообщении ведомства

31 октября сообщалось, что Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС) полностью разрушена и прекратила работу. По словам эксперта в сфере энергетики Владимира Омельченко, выведение станции из строя стало причиной масштабных сбоев в энергоснабжении региона.