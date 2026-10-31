Эксперт Омельченко сообщил о разрушении и остановке Приднепровской ТЭС в Днепре

Приднепровская ТЭС в Днепропетровске разрушена и больше не работает Эксперт Омельченко сообщил о разрушении и остановке Приднепровской ТЭС в Днепре

Москва31 окт Вести.Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС) полностью разрушена и прекратила работу. Об этом сообщил украинский эксперт в сфере энергетики Владимир Омельченко, чьи слова передает локальная газета "Страна".

Аналитик пояснил, что выведение станции из строя стало причиной масштабных сбоев в энергоснабжении региона.

По его словам, сроки возможного восстановления объекта в настоящее время остаются неизвестными.

Омельченко также отметил, что наиболее сложная обстановка с электроснабжением зафиксирована в Днепре, а также в Киеве и Киевской области, где продолжительность плановых и аварийных отключений электроэнергии достигает 18 часов в сутки.

Приднепровская ТЭС – это тепловая электростанция в Самарском районе города Днепра на левом берегу реки Днепр.

Ранее Минобороны докладывало о поражении подстанции ПС-330 "Светлое", питавшей предприятия военной промышленности в Днепре (до 2016 года - Днепропетровск), и подстанции ПС-330 "Новокиевская" в поселке Хотов, от которой получали энергию объекты украинского ВПК в Киеве.