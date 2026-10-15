Москва15 окт Вести.Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ утратили возможность вырабатывать электроэнергию после взрывов. Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

По данным издания, ранее эти теплоэлектроцентрали играли ключевую роль в энергоснабжении украинской столицы. Их суммарная мощность достигала 1,3 ГВт при потреблении в Киеве 1-1,2 ГВт в теплое время года и 1,8-2 ГВт зимой.

Теперь город практически полностью зависит от поставок электричества из других регионов Украины. Основным источником снабжения стали Хмельницкая и Ровненская атомные электростанции, от которых электроэнергия поступает через подстанцию "Киевская".

14 октября Минобороны РФ сообщило о поражении трех киевских ТЭЦ. В ведомстве заявили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия и объекты военной логистики.