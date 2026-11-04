Москва4 ноя Вести.Вся генерация теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Киеве уничтожена, заявил украинским журналистам директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он полагает, что отключения света в столице Украины могут длиться до полутора суток.

Вся эта генерация была уничтожена… Абсолютно большая часть этих мощностей не подлежит восстановлению. То есть инженеры "Киевтеплоэнерго" пытаются что-то восстановить, но если это в принципе удастся, то произойдет не завтра. И восстановлено будет, ну, может быть, 10-15% от того, что было сказал Харченко

3 ноября в Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света. В украинской столице приостановили движение на всех трех ветках метрополитена, а также временно прекратили работу трамваи, троллейбусы и водопровод. Мэр города Виталий Кличко назвал ситуацию с электроэнергией в Киеве чрезвычайно сложной.