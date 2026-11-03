Москва3 ноя Вести.Основные водопроводные объекты украинской столицы остались без электропитания, сообщило предприятие "Киевводоканал" в мессенджере Telegram.

Внимание! Временное прекращение водоснабжения! В результате… повреждения энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные объекты водопроводной системы "Киевводоканала". В связи с этим в настоящее время водоснабжение в городе временно отсутствует говорится в сообщении

3 ноября в Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света. Позднее в тот же день в Киеве приостановили движение на всех трех ветках киевского метрополитена.