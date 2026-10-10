В Киеве после отключения электричества остановилось метро

В столице Украины из-за отключения электроснабжения остановилось метро В Киеве после отключения электричества остановилось метро

Москва10 окт Вести.На всех линиях киевского метрополитена остановлено движение поездов из-за отключения электроснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал мэрии украинской столицы.

Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене приостановлено движение поездов и работа эскалаторов говорится в сообщении

Ранее редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что коллапс в Киеве нарастает: нет света, нет коммунальных услуг, а руководство города призвало жителей покинуть столицу.