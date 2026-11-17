Москва17 нояВести.Работа метрополитена в Киеве частично прекращена, сообщили в администрации украинской столицы.
В Telegram-канале городской администрации указано, что такое решение было принято в связи с повреждениями наземной инфраструктуры транспортной артерии.
Движение поездов метро на "зеленой" линии… временно приостановлено… Повреждена наземная инфраструктура метрополитенаследует из публикации
Ранее администрация Киева сообщила о сокращении освещения на улицах украинской столицы из-за проблем с электроснабжением.