Москва17 ноя Вести.Работа метрополитена в Киеве частично прекращена, сообщили в администрации украинской столицы.

В Telegram-канале городской администрации указано, что такое решение было принято в связи с повреждениями наземной инфраструктуры транспортной артерии.

Движение поездов метро на "зеленой" линии… временно приостановлено… Повреждена наземная инфраструктура метрополитена следует из публикации

Ранее администрация Киева сообщила о сокращении освещения на улицах украинской столицы из-за проблем с электроснабжением.