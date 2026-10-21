Метро в Киеве вновь приостановило работу Метро в Киеве вновь прекратило работу

Москва21 окт Вести.Метро в Киеве прекратило работу из-за перебоев с электричеством, сообщают украинские СМИ.

Предварительной причиной называют удар по электроподстанции "Нивки", после которого возник сильный пожар.

Пресс-служба метрополитена Киева пока не комментировала ситуацию. Однако мэр Киева Виталий Кличко заявил, что нанесен удар по объекту энергетики в Шевченковском районе города, где расположена подстанция "Нивки".

Между тем в метро Киева на неопределенный срок закрыли станцию "Черниговская". Причиной стало значительное повреждение путей, сообщают украинские СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности главы Киевской городской военной администрации Андрея Ткачева.