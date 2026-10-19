В столице Украины метростанцию "Черниговскую" закрыли на неопределенный срок В Киеве на неопределенный срок закрыли станцию метро "Черниговская"

Москва19 окт Вести.В киевском метро на неопределенный срок закрыли станцию "Черниговская". Причиной стало значительное повреждение путей, сообщают украинские СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности главы Киевской городской военной администрации Андрея Ткачева.

Станция "Черниговская" находится на красной Святошинско-Броварской линии метрополитена.

Станцию метро "Черниговская" закрыли на неопределенный срок отмечается в Telegram-канале одного из украинских СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко ранее обещал, что движение между станциями "Академгородок" и "Лесная", которая является конечной, будет восстановлено вечером. При этом поезда будут курсировать без остановки на "Черниговской".

Возле станции "Дарница" в Киеве образовались очереди на наземный транспорт. До возобновления работы "Черниговской" "Дарница" стала конечной станцией на Святошинско-Броварской линии киевского метро.

Красная линия киевского метрополитена соединяет жилые массивы Академгородок, Авиагородок и Новобеличи на западе через Днепр с Северо-Броварским и Лесным жилмассивами на востоке города. Протяженность линии составляет 22,7 километра, а время в пути между конечными станциями – 38,5 минуты.

14 октября в Киеве уже прекращалась работа всего столичного метрополитена. Тогда причиной приостановки работы метро стало отключение электроснабжения в столице Украины. С 6 октября введен особый режим движения поездов по зеленой линии метро – Сырецко-Печерской. Ограничения связаны с тем, что лишь один поезд может проходить после повреждения одного из пилонов через Южный мост.