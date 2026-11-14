Зеленая ветка метро Киева не будет работать до начала 2027 года

Зеленая ветка метро в Киеве не заработает до начала 2027 года Зеленая ветка метро Киева не будет работать до начала 2027 года

Москва14 ноя Вести.Зеленая ветка киевского метро, соединяющая правый и левый берега Днепра через Южный мост, не будет работать до начала 2027 года. Об этом заявил украинский депутат Владимир Крейденко.

Что касается зеленой ветки метро, ...она до начала следующего года точно не будет работать сказал Крейденко в эфире "Рада.Live"

Депутат также сообщил, что городские власти уже начали возводить понтонные мосты в Киеве. По его оценке, эти работы должны завершиться в течение трех-четырех месяцев.

Третьего ноября сообщалось, что движение поездов в киевском метро приостановили на всех трех линиях.