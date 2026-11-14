Москва14 нояВести.Зеленая ветка киевского метро, соединяющая правый и левый берега Днепра через Южный мост, не будет работать до начала 2027 года. Об этом заявил украинский депутат Владимир Крейденко.
Что касается зеленой ветки метро, ...она до начала следующего года точно не будет работатьсказал Крейденко в эфире "Рада.Live"
Депутат также сообщил, что городские власти уже начали возводить понтонные мосты в Киеве. По его оценке, эти работы должны завершиться в течение трех-четырех месяцев.
Третьего ноября сообщалось, что движение поездов в киевском метро приостановили на всех трех линиях.